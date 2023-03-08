كم يحصل أصحاب ودائع البنك الأهلي الأقل من سنة؟

كشف البنك الأهلي المصري، أسعار الفائدة الجديدة لشهر مارس على الودائع بداية من الأٍسبوع وحتى 7 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه، وللوديعة أقل من شهر يكون الحد الأدنى 100 ألف جنيه.

أسعار الفائدة الجديدة من بنك الأهلي المصري على الودائع

وبحسب جدول أسعار الفائدة من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023 على الودائع، وتحديدًا الأسبوع والـ15 يومًا والشهر والشهرين والـ3 أشهر والـ6 أشهر، يحصل صاحب الـ7 أيام حتى 15 يومًا على عائد 5%، وهو نفس المبلغ لـ15 يومًا وأقل من شهر.

ودائع الأقل من سنة في بنك الأهلي المصري

والوديعة الشهر والأقل من شهرين يكون العائد 6.50%، وهو نفس العائد للوديعة الشهرين والأقل من 3 أشهر، ويحصل صاحب الودية الـ3 أشهر أقل من 6 أشهر على 7%، والـ 6 أشهر وأقل من سنة على 7% أيضا.

البنك المركزي المصري

يُذكر أنَّ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في مطلع فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.