تفاصيل زلزال روسيا.. بوتين يصدر أوامر بمراقبة المناطق المعرضة للهزات باستمرار

أعلن فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، وقوع زلزال في روسيا شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، وهزتين أرضيتين قبالة سواحل الإقليم.

المناطق التي شعرت بزلزال روسيا

وأفاد البيان الصادر عن الأكاديمية بحسب وكالة أنباء نوفوستي الروسية بأن زلزال روسيا وقع على بعد 340 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وكان الزلزال على عمق 58.8 كيلومتر، حيث شعر به سكان 3 مناطق في روسيا وهي فيليوتشينسك وبيتروبافلوفسك كامتشاتسكي وأوزرنوفسكي.

هزات إضافية بعد زلزال روسيا

وبعد وقوع زلزال روسيا، أشارت المصلحة الجيوفيزيائية التابعة للأكاديمية إلى وقع هزتين إضافيتين بالقرب من سواحل مدينة كامتشاتكا، بقوة 3.8 درجة، 4.1 درجة على التوالي.

كيف تصرف بوتين مع زلزال روسيا؟

وقبل وقوع زلزال روسيا في الوقت الحالي، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب بيان صحفي للكرملين (الرئاسة الروسية) السلطات في بلاده بمراقبة المناطق المعرضة للزلزال في البلاد بشكل مستمر، خاصة أن شهر فبراير شهد عدة هزات أرضية في تركيا وسوريا وفلسطين ومصر والجزائر وفلسطين وسط تخوفات من وجود ارتدادات لهذه الهزات الأرضية الحادثة في شهر مارس في أكثر من منطقة مرة أخرى.

وأشار بوتين إلى إمكانية تعاون الشركات العاملة في صناعة التعدي وصيد الأسماك، من أجل مراقبة الزلازل في البلاد والتحرك لحل أي أزمة تقع على أن يجرى التنفيذ لهذه التعليمات في شهر أغسطس المقبل بحد أقصى.