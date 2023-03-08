الاستخبارات الأمريكية: السنوات المقبلة ستكون حرجة بسبب روسيا والصين

كشف تقرير الاستخبارات الأمريكية لتقييم التهديدات 2023، أن دولتي الصين وروسيا الاتحادية ستواصلان تهديد العالم، مع الإشارة إلى أن الأولى ستطور من قدراتها لمواجهة أمريكا، كما أن روسيا ستظل التهديد الأكبر للدول الأخرى.

تأثير روسيا على الانتخابات الأمريكية

وأضاف تقرير الاستخبارات الأميركية بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أن موسكو مستمرة بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستكون حرجة بسبب روسيا والصين، مع التأكيد أن جائحة كورونا ستبقى من أهم التهديدات الصحية في العالم.

مستجدات على الساحة العالمية

يأتي تقرير الاستخبارات الأمريكية في ظل مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية حدوث انهيارات جزئية في سوق الأسهم الأمريكية بعد ارتفاع التضخم في البلاد، وسط محاولات الفيدرالي الأمريكي لتقليل التضخم من خلال زيادة الفائدة على الأموال والسندات الأمريكية المختلفة.