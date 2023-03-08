هيئة ميناء الإسكندرية تعقد مؤتمرا عن تنشيط حركة التجارة المصرية

عقدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، اليوم الأربعاء مؤتمرا موسعا تحت عنوان «تيسير حركة التجارة المصرية على مجتمع التجارة والأعمال»، لمناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجه الشركات العاملة بالميناء وسبل تذليلها لزيادة، وتعظيم حركة التداول للسفن والبضائع ورفع الكفاءة التشغيلية.

حضور كثيف في المؤتمر

وشهد المؤتمر حضورًا كثيفًا من أعضاء المجتمع المينائي من غرفة ملاحة الإسكندرية والتوكيلات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ والجهات الحكومية المختلفة ممثلة في مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإدارة العامة لشرطة الميناء.

تفاصيل المؤتمر

ووفق بيان الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، ثم تم فتح باب النقاش وطرح الملاحظات والاستفسارات والمقترحات، وجرى التوافق حول العديد من الرؤى التي من شأنها دعم الكفاءة التشغيلية، وحسن إدارة العمل، وتقليل التكدسات، وزيادة حجم التبادل التجاري.