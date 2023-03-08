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دنيا سمير غانم تطرح البرومو الدعائي لمسلسل «جت سليمة» بدراما رمضان (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
08:39 م | الأربعاء 08 مارس 2023
دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

 

طرحت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البرومو الدعائي لمسلسلها الرمضاني جت سليمة.

ونشرت دنيا سمير غانم البرومو الدعائي والذي ظهر فيه بشعر كيرلي قصير ونضارة نظر تحكي قصص لطفل، وعلقت قائلة: «مسلسل جت سليمة، رمضان2023 على CBC وCBC DRAMA وART حكايات وWatchit وشاهد إن شاء الله».

مسلسل «جت سليمة»

مسلسل «جت سليمة» يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.

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بقلم ياسمين محمود