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أحمد موسى: العالم يستعد لإجراءات اقتصادية جديدة ومصر تسير في طريقها الصحيح

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:56 م | الأربعاء 08 مارس 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري تحمل فاتورة صعبة، من أجل العودة والنمو الاقتصادي، موضحًا أن العالم يتحدث اليوم ويستعد للإجراءات الاقتصادية الجديدة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة تحاول قدر الإمكان لمواجهة التضخم، وخفض الأسعار. 

قرارات لدعم المواطن

ولفت إلى أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، وما قبلها من قرارات جميعها لدعم المواطنين، ولمواجهة الارتفاعات.

وكشف أن أي ارتفاع في الأسعار، يؤثر على جميع الدول بالعالم، وهناك دول كبيرة تعاني من مشكلات كثيرة.

شائعات تضرب البلاد

وأكد أننا في وطن يشهد على مدار الساعة، لهجمة شائعات كثيرة جدًا، «مصر من 2011 حتى اليوم عندما تأخذ خطوة للأمام، يريد البعض أن تعود مصر للخلف، ولكن رغم الشائعات الدولة تسير في طريقها الصحيح».

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث اليوم عن كم الشائعات التي تضرب البلد، وأن الشعب اليوم يعلم ما هو صحيح وما هو شائعات.

وأشار إلى أن البلد من 12 عامًا تعاني من شائعات، مثل قناة السويس والبنك المركزي، والحكومة، والبيض والفراخ، والأمطار ولن ينجح أصحابها.

 

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