الكوميديا تسيطر على كواليس مسلسل «1000حمدالله على السلامة» ليسرا (فيديو)

طرحت شركة العدل جروب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، كواليس تصوير مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، للفنانة يسرا، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023.

وظهر خلال الفيديو الذي طرحتة الشركة المنتجة يسرا مع شيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي في العديد من المواقف الكوميديا، داخل وخارج التصوير.

مسلسل 1000حمدالله على السلامة

مسلسل 1000حمدالله على السلامة، من المقرر أن يعرض حصريًا على شاشة قناة الحياة بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، أدم الشرقاوي، محمد ثروت، سماء إبراهيم، ومطرب المهرجانات عنبة الذي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة،تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح.