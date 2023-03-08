أحمد موسى: سمير فرج وعبدالمجيد محمود قدما خدمات جليلة لمصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لا تنسى شهداءها لما قدموه في سبيل هذا الوطن، مستطردا «مصر لا تنسى من قدموا خدمات جليلة لها، لذا أطلق الرئيس اسم اللواء سمير فرج على أحد محاور الأقصر».

وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر «صدي البلد»، أن اللواء سمير فرج أحد رجال الجيش العظيم، وخدم كثيرًا في صفوف القوات المسلحة، ويملك خدمات علمية، وتحليلية، ويتحدث دائمًا بشكل واضح، مؤكدًا أنه واحد ممن لهم خبرة، والتقى كثيرًا بالصحفيين والإعلاميين، حين تولى المجلس العسكري زمام الأمور.

اللواء سمير فرج ودوره الوطني

وتابع موسى: «فيه حاجات مينفعش تتقال، كان موجودًا في أصعب فترة مرت على مصر من 2011 حتى 2013، والرئيس السيسي يعلم ما قدمه اللواء سمير فرج للوطن، محور سمير فرج أحد المحاور المهمة التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي والغربي في الأقصر».

المستشار عبدالمجيد محمود ودوره الوطني

ووجه أحمد موسى، التحية للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، لما له من مواقف وطنية جليلة، معلقا «هذا الرجل من الرجال المحترمين، وله مواقف وطنية كبيرة، وهو موجود في الإمارات حاليًا، قاضي وطني كبير».