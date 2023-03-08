ميسي وأسرته في السعودية.. المملكة تستقبل سفير الترويج لكأس العالم

تشهد المملكة العربية السعودية زيارة اللاعب الأرجنتيني لوينيل ميسي الشهر الجاري، ليكون ضيفا على أرضها مع نجم نادي النصر السعودي البرتغالي كرستيانو رونالدو.

ماذا قال وزير السياحة السعودي عن زيارة ميسي الشهر الجاري؟

وكتب مساء اليوم الأربعاء، وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «أرحب مجدداً بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر، في زيارته الثانية للسعودية، للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته».

السعودية وقعت مع ميسي للترويج لملفها لاستضافة كأس العالم

يشار إلى أن السعودية وقعت عقد مع اللاعب ميسي، للترويج لها في استضافة كأس العالم 2030، وانهزم ميسي أمام السعودية في كأس العالم 2022 في قطر بهدفين للسعودية، مقابل هدف للأرجنتين، وسط حفاوة كبيرة بهذا الفوز العربي على المنتخب الأرجنتيني.

أرحب مجدداً بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية، للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته. @VisitSaudiAR pic.twitter.com/sL9Bq5hmFJ — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) March 8, 2023

لقاء بين ميسي ورونالدو في السعودية

والتقى ميسي ورونالدو في السعودية في يناير الماضي في مباراة تاريخية جمعت بين نجوم السعودية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويستمر رونالدو في اللعب في نادي النصر حتى عام 2025، وكانت نتيجة هذه المباراة الودية بين رفاق ميسي ورفاق رونالدو في صالح ميسي الذي فاق فريقه بـ5 أهداف مقابل 4، وسط حفاوة كبيرة فيما عرف بموسم الرياض، بحضور قامات وعدد كبير من الجماهير السعودية.