من هو «ميسي» الذي عُثر على آثاره في سقارة؟.. زاهي حواس يُجيب

«عثرنا على تماثيل حجرية لميسي».. جملة قالها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده اليوم في المنطقة الأثرية بسقارة، ما أثار تساؤلات عدة عمن هو «ميسي» الذي عُثر على آثاره في مصر.

زاهي حواس يكشف سر «ميسي» في سقارة

وبسؤال عالم المصريات المصري الشهير الدكتور زاهي حواس عن «تماثيل ميسي»، ضحك العالم الشهير، مؤكدًا أنّه لا يوجد علاقة للتماثيل، باللاعب الفائز ببطولة كأس العالم مؤخرًا ونجم باريس سان جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه مجرد «تشابه في الأسماء».

وعن هوية «ميسي» الذي عُثر على تماثيل له في الكشف الأثري المُعلن عنه اليوم، قال «حواس»، في تصريحات صحفية له قبل قليل، إنّ «كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبي الأول كان يُدعى ميسي أيضًا».

9 تماثيل من الحجر الجيري تعود لـ ميسي

وأوضح أنّه تم العثور على 9 تماثيل من الحجر الجيري، يُعتقد أنّها عائدة للكاهن ميسي، وتمثل هذه القطع رجل بجواره زوجته، وكذلك تماثيل للخدم، وتماثيل منفردة.

وعن كيفية تحديد اسم «ميسي» لصاحب تلك المقتنيات، أوضح عالم المصريات الشهير، أنّه في بداية الكشف، لم يتم العثور على أي نقوش تشير لاسم صاحب هذه التماثيل، وبعد شهور من أعمال البحث والتنقيب، تم العقور على «باب وهمي» بجوار موقع التماثيل، يشير إلى أنّ صاحبه يُدعى «ميسي»، وهو كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبي الأول.