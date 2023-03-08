تفاصيل البرومو الدعائي لمسلسل «جت سليمة».. دنيا سمير غانم تدخل في زمن آخر

كشف البرومو الدعائي لمسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، والذي طرحته منذ ساعات قليلة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أحداث المسلسل الذي تدور في إطار كوميدي.

وظهر دنيا سمير غانم خلال البرومو والتي تدعي سليمة خلال أحداث المسلسل وهي تجلس مع شقيقها عمر، وتحكي له قصة من القصص القديمة، ليشاهدوا بومة على النافذه وفجأة يجدوا أنفسهم في زمن من أزمة الماضي، وتحاول الهروب.

مسلسل «جت سليمة»

مسلسل «جت سليمة» تدور أحداثه في 15حلقة في إطار كوميدي، ويشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.