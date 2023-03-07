حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالقاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس متهمين بالاتجار بمخدر الحشيش بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات أن المتهمين شخصين مقيمين بالقاهرة لأحدهما معلومات جنائية، أقرا بحيازتهما لكمية من مخدر الحشيش زنة 5 كيلو جرامات بقصد الاتجار، بالإضافة إلى هاتفين محمول.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

أوضح ياسر سيد المحامي في تصريحاته لـ«الوطن» أن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

ضبط المتهمين

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات جرى استهداف المتهمين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.