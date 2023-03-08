حبس المتهم بحيازة مخدر الحشيش في القاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليله، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

كمية من مخدري الحشيش والآيس

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة المعصرة بالقاهرة، له معلومات جنائية، وزاول نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بذات المنطقة من أجل تحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اعترف بحيازته لكمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش وطلقات لذات العيار، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

العقوبة القانونية

وشرح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، عقوبة المتهم وفقًا لقانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل مَن يروِّج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبير القانوني أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.