انطلاق مبادرة «16 يوم» لمناهضة العنف ضد المراة في جنوب سيناء

انطلقت صباح اليوم الاربعاء فعاليات مبادرة «16 يوم لمناهضة العنف ضد المراة»، بقاعة الديوان العام لمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة هناء ندى، مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، إنّ الإسلام حث علي حسن معاملة المرأة، لافتة إلى أنّ جميع الأديان قدرت دور المراة باعتبارها نصف المجتمع، وشددت على ضرورة حسن معاملة المرأة لزوجها في مقابل حسن المعاملة.

ونبهت «ندى» إلى أهمية التوعية طلاب المدارس منذ الصغر، بحسن معاملة الرجل للمرأة، إذ كثرت حالات الطلاق لأسباب واهية بين الشباب.

أصالة البيوت المصرية

من جانبه، أكد فوزي همام مفوض المحافظ للمحليات، أنّ البيوت المصرية أصيلة، حيث أنه تربى في زمن «سي السيد»، مشيًرا إلى أن هذا العصر لم يكن فيه إهانة للمرأة بل كان يكرمها ويُعلي من شأنها، مضيفًا أن المرأة هي عمود المنزل الرئيسي ولا يستطيع رجل أن يؤسس بيت دون المرأة.

في نفس السياق، قال العميد سامح المتولي مدير عام شؤون التنمية، إن السيدات اللائي لديهن وقت فراغ، تعلم وإتقان حرفة أو مهنة للمساعدة في أعباء الحياة، مؤكدا أن الإسلام حث علي العمل وحسن المعاملة، ولابد أن تخطط المرأة لإدارة شؤون حياتها كي تعبر بر الأمان.

وانطلقت المبادرة، اليوم، بحضور المحاسب فوزي همام مفوض المحافظ للمحليات، محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد سامح المتولي مدير عام شؤون التنمية، والدكتورة هناء ندى مقرر المجلس القومي للمراة، نهي الحسيني مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة، وقيادات من التربية والتعليم وطلاب المدارس بإدارة طور سيناء التعليمية.

وناقشت المبادرة كيفية التعامل مع المرأة، وعدم تعنيفها بدنيا أو معنويا، مع مراعاة حسن معاملة المرأة لزوجها.

دور الدولة لتمكين المرأة

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد علي أهمية تمكين المراة المصرية وتشجيعها من خلال تولي حقائب وزارية وتعيينها في القضاء.

وأشار إلى وجود تشريعات أصدرتها الحكومة لحماية حقوق المرأة، وتشديد العقوبات على كل من يتعدى على المرأة.

وتابع أنّ المراة المصرية قادرة على الوصول لهدفها، لذا وجب على الفتيات التفكير في المستقبل ووضع هدف من أجل تحقيق الحلم.