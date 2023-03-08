جامعة بدر تكرّم وزيرة الهجرة في يوم المرأة العالمي: مثال للفتيات والطالبات

كرّمت جامعة بدر في القاهرة، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، نظرًا لكونها أيقونة نجاح ومثالا يحتذى به للفتيات والطالبات، حيث سلّم الدكتور فوزي علي التركي، رئيس الجامعة، درع الجامعة للوزيرة.

لقاء مفتوح مع وزيرة الهجرة بجامعة بدر

ونظمت الجامعة لقاء مفتوحًا للوزيرة مع طالبات كلية اللغات والترجمة، كونها نموذجًا يحتذى به في تمكين المرأة وتقلدها المناصب القيادية، خاصة كون الوزيرة خريجة كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية، وتقلدت العديد من المناصب المهمة في وزارة الخارجية، حتى تولت منصب وزيرة الهجرة، وذلك بحضور الدكتور عمرو الأتربي، والدكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة وبحضور عمداء الكليات بالجامعة، والدكتور صفي الدين خربوش عميد كلية السياسة والاقتصاد، الذي تتلمذت على يده السفيرة سها، خلال دراستها للماجستير بجامعة القاهرة.

وفي بداية كلمتها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأعضاء هيئة التدريس، ومختلف الحضور من الطلبة، معربة عن شكرها للعاملين بجامعة بدر بالقاهرة على هذا التكريم، مشيدة بمستوى الجامعة والتخصصات العلمية المتنوعة التي تدرسها الكليات المختلفة.

وأكدت وزيرة الهجرة أنّ المرأة المصرية دائما صاحبة مكانة مميزة على مر العصور، وأعظم ملكات حكمن الشعوب قديما كن الملكات المصريات، وعلى رأسهن المكلة حتشبسوت، التي تعتبرها مثلًا أعلى تقتدي به، فقد استطاعت أن تخرج بمصر عن محيطنا وتتواصل مع الشعوب كافة آنذاك، وتستفيد من القوى الناعمة المصرية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

ووجّهت السفيرة سها جندي حديثها للطالبات بالتأكيد على أهمية وجود الطموح، والأهم أن تصل لمرحلة تحقيق الأحلام بالمثابرة والسعي الجاد، ونقلت تجربتها حينما التحقت بكلية الألسن وشغفها بدراسة اللغات وساعدها الاطلاع عليها في معرفة الثقافات المختلفة، مضيفة أنّها كانت من أصغر الأعضاء الدبلوماسيين عند التحاقها بوزارة الخارجية في عمر 22 عامًا، إلا أنّها حققت ثباتًا كبيرا في مواجهة التكليفات أو أي تحديات تعرضت لها عند اعتمادها كليا على نفسها مع أول مناصب بالخارج، مما شكل شخصيتها إلى الآن.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنّ حلمها كان الالتحاق بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ولم يكن ذلك بالأمر اليسير، فقد قضت نحو 6 أشهر في الاختبارات الخاصة بالالتحاق بالخارجية، مؤكدة أهمية التحلي بالثقة بالنفس خلال الاختبارات، مشجعة الطالبات بالسعي وراء أحلامهن وبذل كل الجهد لتخطي التحديات والصعاب حتى يحققن آمالهن.

وخلال الحوار المفتوح مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، الذي أثنت خلاله على ما وجدته من متابعة واهتمام بقضايا الهجرة والمصريين بالخارج، وقامت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالتأكيد بأنّه لا صحة لما تردد بشأن استقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم، مضيفة أنّ الدولة المصرية تدعم بقوة أبنائها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم، في الوقت الذي تعمل في الوزارة على التواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التي تستهدف تحقيق مصلحتهم، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الجارية بالبلاد.

وأكدت الوزيرة أنّه جرى توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة، للمصريين بالخارج والداخل، سواء بالجنيه المصري أو الدولار، والتنسيق مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات للأسر بالخارج، وما أتاحته وزارة الإسكان وحدات وأراض متميزة للمصريين بالخارج، فضلا عن استجابة وزارة التربية والتعليم لرغبة المصريين بالخارج في تخصيص امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا الدارسين بالخارج، وإتاحة سنة استثنائية للأساتذة الجامعيين، ممن انتهت سنوات إجازاتهم وذلك لتوفيق أوضاعهم.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو الأتربي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشؤون البيئة وخدمة المجتمع «BUC»، أنّ إدارة الجامعة حريصة على تقديم النماذج الناجحة في شتى المجالات خصوصا التي تنجح فيها المرأة حتى تكون تلك النماذج المتميزة، مشيدا بقدرتها على المثابرة والإصرار على النجاح فى حياتها العملية والعلمية بعد التخرج.

وطلبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في نهاية الاحتفال، تقديم تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية على ما تبذله من جهد وتضحيات في سبيل وطنها وأسرتها.