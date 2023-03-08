حزب الجيل: المرأة تقف وراء استقرار المجتمع والدولة المصرية تعرف قيمتها

هنأ حزب الجيل الديمقراطي المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي مؤكداً أن المرأة المصرية على مر التاريخ كان تأثيرها فى مسيرة بلدها هائلا سواء على المستويين العام والخاص، مشيراً إلى أنها على المستوى الخاص فهى الأم والزوجة والاخت والابنة وتأثيرها في محيطها كبير، مؤكداً أنها وراء استقرار الأسرة ونجاحها ومن ثم وراء نجاح المجتمع واستقراره وعلى المستوى العام، فإنها تفاعلت مع قضايا بلادها على مر التاريخ، وشاركت فى أحداثه الكبرى، وكانت لها فيه القيادة والريادة وقدمت الكثير من التضحيات، كانت ثائرة ومدافعة عن الوطن ضد الاحتلال الانجليزى وكانت دائما الرقم الصعب المؤثر والمحرك لكل أحداثه.

حزب الجيل يهنيء المرأة المصرية

ووجه ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر، التحية والتقدير للمرأة المصرية على كل ما قامت به من أجل بلادها فى العصر الحديث وخاصة فى العقود الأخيرة، مؤكداً أنها الدافعة الحقيقية لعبور الجيش المصرى القناة ونصر اكتوبر العظيم وأنها التي صبرت وتحملت وهونت على أسرتها استشهاد الزوج والابن، مضيفاً أن المرأة هى التى قادت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، كما مكنت البلاد من إيقاف مخطط الاشرار والانتصار على الإرهاب، وأن صمودها وتحملها كان وراء نجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي.

«الشهابي»: الدولة المصرية تعرف قيمة المرأة

وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الدولة المصرية تعرف قيمة المرأة المصرية، واعترفت بفضلها، فمنحتها مكانة خاصة في الدستور المصري، ونالت حقوق فى عهد الرئيس السيسى لم تنالها مثيلتها في بلاد أخرى، فكانت هى النائبة والقاضية والوزيرة وأستاذة الجامعة والمحامية والمعلمة، مشيراً إلى أنها عماد مصر الحديثة وعنوان للجمهورية الجديدة.