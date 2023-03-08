المرصد الأفريقي للهجرة لقناة الحياة: الدولة تقف خلف ملف تمكين المرأة ومستمرة في دعمها

هنأت السفيرة نميرة نجم، مدير المرصد الأفريقي للهجرة، السيدة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أنها قطعت شوطا كبيرا بالمقارنة بالأشقاء الأفارقة مؤكدة وجود بعض الأمور التي ينبغي النظر فيها.

الدولة تقف خلف ملف تمكين المرأة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن الدولة تقف خلف ملف تمكين المرأة وستستمر في دعم المرأة في كل الأصعدة.

وأشارت إلى أنه مازالت بعض الأمور في بعض القوانين الموجودة حاليًا فيها بعض التفرقة بين الرجال والنساء، ويجب النظر إليها ومنها قوانين الأسرة.

مطلوب زيادة ترشيح المرأة للمناصب الدولية الكبرى

ولفتت إلى أن هناك بعض العقبات الموجودة أمام عمل المرأة لتمكينها مشيرة لوجود بعض الأمور الخاصة باعانة الطفل، مشددة على أن وجود السيدات في المناصب العليا وترشيحهم للمناصب الدولية يعطي رؤية حقيقية لوضع المرأة في مصر وينظر إليهم بشكل إيجابي مطالبة بزيادة ترشيح المرأة للمناصب الدولية الكبرى، نظرًا إلى ذلك يسلط الضوء على دور المرأة المصرية في المجتمع المصري.