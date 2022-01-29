«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في الأسواق الأوروبية

أعلنت شركة نيسان، اليوم، طرح سيارة كهربائية مدمجة جديدة بالكامل في الأسواق الأوروبية.

ومن المقرر تصنيع الطراز الجديد في مركز رينو بفرنسا، وستخلف السيارة الجديدة نيسان ميكرا الأيقونية باعتبارها السيارة المبتدئة في تشكيلة نيسان، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

رؤية 2030

وتلعب منطقة أوروبا بالفعل دورًا رئيسيًا في قيادة السيارات الكهربائية في إطار رؤية طموح 2030 من نيسان، مع وصول سيارات وتقنيات جديدة قريبًا بما في ذلك نيسان أريا الجديدة وكروس أوفر الكهربائية الجديدة وتقنية نيسان الإلكترونية الفريدة، والتي تصل إلى أوروبا في سيارة قاشقاي الجديدة وإكس تريل.

وستعمل السيارة الكهربائية المدمجة الجديدة كليًا على تعزيز هذه التشكيلة المستقبلية، والتي تم الإعلان عنها كجزء من خارطة طريق «Alliance 2030» الجديدة، وقد تم تصميمها بواسطة نيسان وهندستها وتصنيعها بواسطة رينو.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في نيسان أشواني جوبتا: «سيتم تصميم هذا الطراز الجديد كليًا من قبل نيسان، وستقوم شركة رينو بتصميمه وتصنيعه باستخدام منصتنا المشتركة الجديدة، ما يزيد من استخدام أصول التحالف مع الحفاظ على نيسان نيس».

وأضاف «هذا مثال رائع على نهج التميز الذكي الذي يتبعه التحالف، بعد نجاح كبير، وسيوفر هذا الطراز الجديد مزيدًا من الإثارة لعملائنا في أوروبا».

خارطة طريق

وتم الإعلان اليوم عن السيارة الكهربائية المدمجة المستقبلية كجزء من تحالف 2030، وهي خارطة طريق مشتركة أعلنتها رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز تركز على المركبات الكهربائية وأنشطة التنقل المتصلة.

وتضيف السيارة الكهربائية التي تم الإعلان عنها اليوم إلى مجموعة سيارات نيسان التي تصنعها رينو في فرنسا، والتي تشمل محفظة نيسان من السيارات ذات الحجم الصغير، ولا سيما نيسان تاونستار الجديدة ، التي خلفت سيارة e-NV200 الرائدة مثل شاحنة نيسان الكهربائية الصغيرة.