البابا تواضروس عن يوم الشهيد: تذكار سنوي لمن ضحوا لأجل مصر

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في مستهل عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، عن يوم الشهيد الذي تحتفل به مصر غدًا، احتفاءً بشهداء الوطن في مختلف الأجيال.

البابا تواضروس: الشهيد له قيمة رفيعة على الأرض وفي السماء

وأكد البابا: «نحن كشعب مدينون لكل الشهداء، لأنه بدونهم لم تكن بلدنا لتعيش أو تنمو أو تُثمر، كما حيا كل أسرة قدمت شهيدًا على أرض مصر في مختلف المجالات».

وقال إن الشهيد له قيمة رفيعة على الأرض، وأيضًا له مكانة كبيرة في السماء.

البابا تواضروس: يوم الشهيد يومًا وطني

وقال البابا تواضروس: «مصر تحتفل غدًا بيوم الشهيد، ويوم الشهيد هو يوم وطني ويوم مصري، نتذكر فيه كل شهداء الوطن في كل الأجيال، ونتذكر أن الشهيد هو إنسان قدم دمه فداءً لهذا الوطن، ولهذا كلنا كشعب مدينين لكل شهيد، والذي بدونه لم تكن بلدنا تعيش وتنمو وتُثمر وتكبر وتقوى، ويكون لها دور في مجتمع العالم كله».

وأضاف: «لذلك نحيي كل أسرة قدمت شهيد على أرض مصر في مجالات كثيرة جدًّا، ونعرف أن الشهيد له قيمة رفيعة على الأرض وأيضًا له مكانة كبيرة في السماء، ومصر تحتفل احتفالات كبيرة في هذا اليوم، وهو تذكار سنوي لكي نتذكر عمل كل شهيد من أجل البلاد».