البابا تواضروس يكرم الطالب الفائز بالمركز الأول في مسابقة «لمحات عن الهند»

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الطالب مارك القس مارتيروس، الذي حصل مؤخرًا على الجائزة الأولى في مسابقة «لمحات عن الهند»، التي أقامتها السفارة الهندية لدى مصر في ديسمبر الماضي.

بورتريه للبابا تواضروس

كان «مارك» من ضمن 4600 مشارك من 431 مدرسة، وفاز بالجائزة عن رسم بورتريه للشاعر الهندي العالمي «طاغور»، وعبارته الشهيرة: «الحب هو الحقيقة الوحيدة».

وقدّم الطالب لوحة بورتريه للبابا تواضروس، بينما أشاد البابا بتشجيع والديه لموهبته، متمنيا له المزيد من النجاح، وقدم له لوحة فنية عن ملاك الرب.

العظة الأسبوعية للبابا تواضروس

والقى البابا تواضروس الثاني العظة الأسبوعية، مساء اليوم، بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واستكمل البابا هذا الأسبوع سلسلة محطات رحلة الصوم الكبير وربطها بحياة الأسرة، وتناول البابا خلال الأسبوع الماضي موضوع «كيف نواجه الأزمات في حياة الأسرة».