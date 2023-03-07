مقال البابا تواضروس في العدد الجديد من «مجلة الكرازة»: «تعالوا إلي»

نشر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقالاً جديد في العدد الأخير من مجلة «الكرازة» المنبر الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت عنوان «تعالوا إلي»، وهو مقطع إنجيلي من قول السيد المسيح «تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم» (مت11: 28).

وأوضح البابا في مقدمة المقال أن هذه الكلمات هي نداء من الله للإنسان في وقت الهموم والأزمات والأوجاع حيث راحة النفوس.

البابا تواضروس: الإنسان يلجأ للكمبيوتر والمال في الضيقات وليس إلى الله

وذكر البابا خلال المقال أن الإنسان في الزمان الحاضر لا يلجأ إلى الله حامل أتعابنا وحمولنا وآلامنا، بل يذهب إلى آلهة أخرى ليست بالأصنام أو الآلهة بمعناها التقليدي التي لا تستخدمها البشر بالطبع، بل بمعنى الأصنام الجديدة التي ظهرت حاليا مثل المال والمقتنيات والأجهزة والكمبيوتر والموبايل وغيرها.

البابا تواضروس: الله وحده الذي يعرف القلب

وتابع البابا تواضروس بأن القلب هو العضو غير المنظور من البشر، فقط هو الله وحده الذي يعرفه، ولذا فإن استجابتنا إلى النداء الإلهي: تعالوا إلي، يعني أن يتخلى الإنسان عن حجرية القلب وقساوته وشروره وخطاياه التي لا يعلمها سوى الله ويذهب إليه لينال قلبا نقيا.