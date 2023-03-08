البابا تواضروس خلال استقبال وزير خارجية أرمينيا: الكنيسة تخدم الوطن

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له، وسفير أرمينيا في القاهرة هراتشيا بولاديان.

العلاقات بين مصر وأرمينيا

رحب البابا تواضروس بضيفه ومرافقيه، وأعرب عن تقديره للعلاقات الممتازة التي تربط بين مصر وأرمينيا، وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان.

وأشاد كذلك بالعلاقة الوثيقة التي تربط بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشقيقتها الكنيسة الأرمينية، والمحبة التي تجمع قداسته بقداسة الكاثوليكوس كاراكين بطريرك أرمينيا.

وأكد البابا على علاقات الكنيسة الجيدة مع كل مؤسسات الدولة، وكذلك مع مؤسسة الأزهر والكنائس الخمس الموجودة في مصر وكذلك كنائس العالم المختلفة.

البابا تواضروس: الكنيسة تخدم الوطن

وتحدث قداسته عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشيرًا إلى أنها كنيسة قديمة عمرها ألفي سنة ومؤسسها هو القديس مارمرقس الرسول، وأن الكنيسة تخدم الوطن من خلال حرصها على إنشاء المدارس والمراكز الطبية التي تقدم خدماتها لكل المصريين.

وألمح إلى أن المصريين تربطهم علاقة خاصة بنهر النيل، لذا فهم يعيشون بالقرب منه، وهي غنية بالحضارات المتعاقبة التي قامت على أرضها.

ومن جهته عبر وزير الخارجية الأرميني عن سعادته بزيارة مصر معربًا عن تقديره لاستقبال قداسة البابا له، وأكد على العلاقة القوية التي تجمع أرمينيا ومصر، مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي لأرمينيا وهي زيارة كانت محل تقدير كبير لدى أرمينيا إذ أنها أول زيارة يقوم بها رئيس مصري، لبلاده.