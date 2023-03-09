الفنان عصام عمر: تجنبت فخ الاستظراف في «بالطو».. وتقديم الكوميديا ليس سهلا

أبدى الفنان عصام عمر، سعادة بالغة بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد «بالطو»، المعروض عبر منصة watch it.

عصام عمر: المشاركة في عمل كوميدي ليس أمرًا سهلًا

وقال عصام عمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المشاركة في عمل كوميدي ليس أمرًا سهلًا، لأنه عليك تجنب الوقوع في فخ «الاستظراف»، بحسب قوله.

وأضاف عصام عمر: «كنت أشعر بالقلق الطبيعي والخوف من تقديم مسلسل كوميدي، ومن ثم قررت دراسة الشخصية التي ألعبها ومواقفها وكلامها، فقد كنت حريصا إن مفيش هزار، كان ممكن أقول إفيهات حلوة وتضحك لكنها لن تكون دكتور عاطف، وبالتالي ابتعدت عن ذلك».

أبطال مسلسل «بالطو»

مسلسل "بالطو" يُعرض على منصة واتش إت بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، محمود البزاوي، دنيا سامي، مريم محمود الجندي، سلافة غانم، وغيرهم من الأبطال الشباب، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، وإخراج عمر المهندس.