عصام عمر عن مسلسل «بالطو»: لم أتخيل كل هذا النجاح.. وسعيد بردود الأفعال

قال الفنان الشاب عصام عمر، إنه يشعر بالنجاح الذي حققه مسلسل «بالطو» منذ عرض الحلقة الأولى، الأمر الذي شعر معه بـ«خضة» لأنه لم يكن يتخيله، وفي الوقت نفسه لم يكن يستطع الجزم بأنه قد نجح بالفعل، ويُفضل الانتظار لمتابعة الجمهور لجميع الحلقات لتقييم المسلسل وفكرته بشكل كامل.

وقال « من وجهة نظري مينفعش تقول على حاجة نجحت قبل ما تكمل، مثل التعرف على شخص ما وتقول إنك بتحبه قبل ما تعرفه»، متابعًا: «مع كل ردود الأفعال التي أتلقاها، أقول عليّ الانتظار حتى انتهاء عرض جميع الحلقات، وأتمنى الناس تحب وتستمتع بكل حلقة باستمرار».

وحول ما إذا كان كلامه تواضعًا أو خوفًا من نجاحه بعد «بالطو»، ذكر عصام عمر لـ«الوطن»، أن الأمر ليس تواضعًا ولا خوفًا، ولكنه إقرار بواقع موجود، موضحًا أن ردود الأفعال التي تصل إليه سواء من داخل الوسط الفني أسعدته كثيرًا «حاجة حلوة لما تحس إن من يعمل في مجالك، وبينهم نجوم كبار، يشعرون بالسعادة من أجلي».

متعة التصوير

وأشار «عمر» إلى أنه في البداية قرأ كتاب «بالطو وفانلة وتاب»، المأخوذ عنه المسلسل، وبعد قراءة السيناريو والعمل على كل ما يتعلق به من تفاصيل والأهداف المراد تحقيقها بالعمل، ومع انطلاق التصوير لم يكن هناك أيام طويلة مرهقة بين تصوير المشاهد، والجميع كان لديه حماسًا شديدًا ولهفة لمتابعة الجمهور لـ«بالطو» ومعرفة رد فعلهم.

مواعيد عرض مسلسل «بالطو»

مسلسل «بالطو»، يعرض على منصة «watch it»، بواقع عرض حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع، ومن المقرر عرض آخر حلقتين التاسعة والعاشرة الأيام المقبلة، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج عمرو المهندس، وبطولة عصام عمر، ومريم محمود الجندي، وسلافة غانم، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، ومحمود البزاوي، ومحمود حافظ، ودنيا سامي.