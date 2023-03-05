عصام عمر بعد نجاح «بالطو»: أنا مش بطل لكن محظوظ بالمسلسل

يعيش الفنان الشاب عصام عمر، حالة من النجاح الفني، بعد مشاركته في مسلسل بالطو، الذي يعرض على منصة watch it، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وتصدر قائمة الأكثر بحثًا ومشاهدة، حيث يجسد شخصية دكتور عاطف، طبيب شاب يتفاجأ بأن قرار تكليفه في إحدى القرى النائية، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.

وفي تصريحات لـ«الوطن»، أوضح عصام عمر، أن مشاركته في عمل فني مثل «بالطو»، ويكون الدور الذي يجسّده من الشخصيات الرئيسية، بمثابة حملًا ثقيلًا ومسئولية كبيرة، بعكس العمل مع نجوم سوبر ستار، يتحملون بفردهم مسئولية المسلسل بكل ما به، فيما يكتفي هو بالإبداع في دوره، «بعد القرار النهائي بمشاركتي في مسلسل بالطو وقيامي بشخصية دكتور عاطف، بدأت العمل ولم أفكر في أي شيء آخر، ولكن التركيز فقط في الجهد المبذول وما علينا إلا انتظار النتيجة أيًا كانت، والحمدلله ربنا كرم فريق العمل بهذا النجاح».

نجاح وتركيز

وفيما يخص التعامل معه باعتباره «بطل» العمل، قال إنه لا يحب فكرة البطولة «عشان تقدر تقول على ممثل إنه بطل موجود بالفعل، لا بد أن يكون قد أثبت نفسه أكثر من مرة ونجح كثيرًا، والجمهور يذهب من أجله إلى السينما لمشاهدة أعماله، ولكن أنا عملت دور في مسلسل حلو بصحبة ممثلين كبار».

واستطرد: «أنا لسه مش بطل، ولكن عملت دور حلو، ويخليني أفكر في الجديد، والتركيز الشديد في الدور الذي سأقدمه بعد ذلك أيًا كان، وتجتهد في التفاصيل عشان الناس تفضل تحبك».

نجوم بالطو

مسلسل بالطو تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج عمر المهندس، يشارك في بطولته مريم الجندي، سلافة غانم، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، محمود البزاوي، دنيا سامي، ومحمود حافظ.