«الأرصاد الجوية» تكشف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم.. شبورة مائية في الصباح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، لترتفع الحرارة بشكل طفيف وتدريجي على شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس تكون مائلة للدفء نهارا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء والبلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت «الأرصاد» إلى أن طقس اليوم يشهد وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، ويكون غائما جزئيا على كل المناطق فيما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، ويحدث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 13

- أكتوبر 25 - 13

- بنها 24 - 14

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 23 - 12

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 24 - 14

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 23 - 13

- طنطا 23 - 14

- دمياط 21 - 13

- بورسعيد 22 - 14

- الإسماعيلية 24 - 14

- السويس 23 - 14

- العريش 22 - 13

- رفح 22 - 13

- رأس سدر 24 - 15

- نخل 22 - 07

- كاترين 20 - 06

- الطور 25 - 16

- طابا 23 - 15

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 23 - 12

- العلمين الجديدة 22 - 12

- مطروح 20 - 11

- السلوم 19 - 11

- سيوة 24 - 10

- رأس غارب 27 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 28 - 14

- شلاتين 31 - 14

- حلايب 28 - 15

- أبو رماد 29 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 28 - 10

- بني سويف 27 - 11

- المنيا 27 - 10

- أسيوط 27 - 10

- سوهاج 28 - 13

- قنا 28 - 13

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 30 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13