الأرصاد تحذّر من طقس الأسبوع المقبل.. وتوقعات بسقوط أمطار رعدية

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من عودة التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في حالة الطقس على عدد كبير من مدن ومحافظات الجمهورية، منتصف الأسبوع المقبل، خاصة مساء الاثنين، حيث يتوقع سقوط أمطار تتراوح شدّتها بين رعدية ومتفاوتة الشدّة.

الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ البلاد تتعرض لمنخفض جوي قادم على سطح الأرض، يقابله منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، خلال طقس منتصف الأسبوع المقبل، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والعالية على عدد من السواحل الشمالية للبلاد الشرقية والغربية، وتمتد إلى شمال وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء ومناطق من القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، يصاحبها أمطار بين رعدية ومتفاوتة الشدة، ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وتنخفض درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في ذلك الوقت من العام.

سيول على سيناء

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الاعلامي للأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أنّه من الصعب خلال تلك الفترة تحديد كميات الأمطار وإذا كانت ستصل لحد السيول خاصة على المناطق الجبلية بوسط سيناء أم لا، نظرا لوجود تغيرات سريعة في الخرائط الجوية من وقت لآخر.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 22 - 12

- العاصمة الإدارية 22 - 12

- أكتوبر 23 - 11

- بنها 22 - 12

- دمنهور 22 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 21 - 13

- المنصورة 21 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10