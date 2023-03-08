«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية اليوم مستقرة، وفي المعدلات الطبيعية، ومن الغد هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن درجة الحرارة اليوم 21، وغدًا ستسجل 24 على القاهرة الكبرى، وبعد غد ستسجل 26 درجة.

ولفت إلى أن درجة الحرارة مستمرة في الارتفاع حتى منتصف الأسبوع المقبل، ودرجة الحرارة في الليل تنخفض، مؤكدا أن الفترة المقبلة سيكون هناك تقلبات جوية، لكن الخميس والجمعة سيكون الجو مستقرا.

طقس مائل للدفء نهارا

ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتكون الشبورة المائية، غدا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس على كل الأنحاء خلال ساعات الليل.

وتستمر هذه الأجواء على أغلب الأنحاء حتى بدايات الأسبوع المُقبل، مع سماء خالية من السحب أغلب أوقات النهار واستقرار نوعي للرياح مع نشاط خفيف.

كما حذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس ليلًا على شمال ووسط البلاد، ومائل للبرودة بأقصى الجنوب وقارس البرودة بمرتفعات جنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا الخميس طبقا للأرصاد الجوية

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 درجة مئوية نهارًا، 14 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 22 درجة مئوية نهارًا، و13 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 26 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و15 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

ويستمر الطقس الحار على جنوب البلاد، دون انخفاض في درجات الحرارة.