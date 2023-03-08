«الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح وأمطار وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة القادمة، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وتدريجي على شمال البلاد حتي الصعيد، لتسود حالة الطقس مائلة للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء والبلاد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، توقعات طقس الـ72 ساعة القادمة، وفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية، والذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.

توقعات حالة الطقس الخميس 9 والجمعة 10 مارس 2023

تشهد حالة طقس الخميس 9 والجمعة 10 مارس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس السبت 11 مارس 2023

تشهد حالة الطقس السبت 11 مارس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

توقعات درجات الحرارة الخميس 9 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

توقعات درجات الحرارة الجمعة 10 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

توقعات درجات الحرارة السبت 11 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.