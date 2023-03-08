الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس.. «نهاية شهر أمشير»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إذ تشهد البلاد وجود شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيانها عن حالة الطقس غداً الخميس 9 مارس 2023، الذي يُعد نهاية شهر أمشير 2023، أن الطقس يكون غائما جزئياً على كل المناطق فيما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، ويحدث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، جاءت كالتالي:

- القاهرة 24 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 12

- أكتوبر 24 - 11

- بنها 23 - 12

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10