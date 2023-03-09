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الثلج يعطل رحلات الطيران في بريطانيا

كتب:

عمرو حسني
01:52 ص | الخميس 09 مارس 2023
رحلات جوية

رحلات جوية

تسبب تعطل الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية ببريطانيا، أمس الأربعاء، بسبب الظروف الجوية في مناطق واسعة بالمملكة المتحدة، إلى تخبط في قطاع النقل.

إلغاء عدة رحلات جوية

يشار إلى أن الرحلات الجوية في مطارات هيثرو وجاتويك سيتي تعطلت بسبب تساقط الثلوج، بحسب وسائل إعلام بريطانية، ويتوقع أن يزداد الأمر سوءا وسط تحذيرات مكتب الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة ثلوج قوية خلال الأيام الماضية.

وتسببت الأزمة في تأخير الرحلات الجوية أو إلغاءها؛ إذ جرى إلغاء 4 رحلات في مطار جاتويك.

تعطل كبير في الرحلات

وشهدت بريطانيا إلغاء 25 رحلة على الأقل في مطار خيثرو الشهير، في الوقت الذي علق مطار بريستول جميع الرحلات الجوية، مع إصدار تحذيرات للركاب من إمكانية حدوث تأخيرات شديدة، بسبب وجود نشرة جوية تحمل اللون الأصفر في جنوب غرب المملكة المتحدة، ولم يتمكن العمال في مطار بريستول من إزالة الثلج مع توقع باستمرار الأمر حتى الساعة الحادية عشرة صباح اليم الخميس.

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بقلم عمرو حسني