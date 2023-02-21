 107.8 مليار جنيه إسترليني زيادة في إيرادات المملكة المتحدة خلال 2022

أعلنت المملكة المتحدة، زيادة في الإيرادات بنسبة 13.6% على أساس سنوي لتصل إلى 107.8 مليار جنيه إسترليني، وبلغت إيرادات ضريبة الدخل المقدرة ذاتيًا 21.9 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم مسجل في شهر يناير وأعلى بمقدار 5.5 مليار جنيه إسترليني عن يناير 2022.

ووفقا لموقع تريندينج ايكومني، وسجل صافي اقتراض القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام في المملكة المتحدة في فائض بمقدار 5.4 مليار جنيه إسترليني في يناير من عام 2023، وهو فائض أقل بمقدار 7.1 مليار جنيه إسترليني عن يناير 2022، ولكن فائضًا أكبر بمقدار 5 مليارات جنيه إسترليني مما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية.

تعويض الإيرادات الضريبية المرتفعة

تميل الإيرادات الضريبية في يناير إلى أن تكون أعلى بسبب الموعد النهائي للتقييم الذاتي في المملكة المتحدة، وجرى تعويض الإيرادات الضريبية المرتفعة جزئيًا من خلال الإنفاق الكبير على خطط دعم الطاقة والمدفوعات الكبيرة لمرة واحدة المتعلقة بالرسوم الجمركية التاريخية المستحقة للاتحاد الأوروبي.

ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 24% إلى 103.6 مليار جنيه إسترليني. أيضًا، كانت فوائد الديون المستحقة الدفع 6.7 مليار جنيه إسترليني، ما يعد أعلى رقم في شهر يناير منذ أبريل 1997، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير تغيرات مؤشر أسعار التجزئة على السندات المرتبط بالمؤشر والتي تبلغ 3.3 مليار جنيه إسترليني.

الأسهم البريطانية تستعد لفتح سوق الأوراق المالية

من المقرر أن تفتح الأسهم البريطانية على انخفاض يوم الثلاثاء حيث ظل المستثمرون حذرين بشأن احتمالية المزيد من تشديد سياسة البنك المركزي لترويض التضخم، ما يزيد من مخاطر حدوث ركود، يتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات نشاط التصنيع والخدمات البريطانية بحثًا عن أدلة حول الوضع الاقتصادي للبلاد.