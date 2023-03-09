الكاتبة سمية العجوز لـ سارة حازم: نقابة الصحفيين لا يوجد فيها فرق بين الرجل والمرأة

قال الكاتبة الصحفية سمية العجوز، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة لها تاريخ طويل ومديد، وهي منذ إنشائها عام 1941 وبها رائدات في المهنة، شاركن في التأسيس، مرورا بتمثيل ضئيل جدا للمرأة بمجلس النقابة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «كل الزوايا» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة قناة «ON»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المرأة المصرية مُمَكنة في الفترة الأخيرة في شتى المجالات، لكن ما زلنا في نقابة الصحفيين متعثرات بعض الشيء، وعلى مدار 82 سنة استطاعت 10 سيدات فقط الحصول على مقاعد بمجلس النقابة.

أمينة شفيق والنقابة

وتابعت سمية العجوز: «أمينة شفيق نجحت بـ9 دورات متتالية، ووصلت لمنصب السكرتير العام، وهي التي حققت إنجازا على الأرض، وينقصنا كسيدات بعض الأشياء، فالمرأة الصحفية في مصر خاضت معارك سياسية عديدة، ووقفت على قدر المساواة مع الرجل، وفي نقابة الصحفيين لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة».

مشاركة الصحفيات بالانتخابات ضعيفة

واستطردت: «قديما كان عدد الصحفيات 4 سيدات أمام 96 رجلا، وكان منطقي أن يستحوذ الرجال على مجلس النقابة، ولم نصل لمجلس النقابة إلا عام 1954 رغم إنشائها عام 1941، أي 12 عاما المرأة ليست بالمجلس، وذلك لقلة عدد السيدات، والجمعية العمومية حاليا بها 50% تقريبا من السيدات، لكن تظل مشاركتهن ضعيفة».