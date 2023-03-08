مقرر لجنة المرأة بـ«الصحفيين» تسرد تاريخ الزميلات في العمل النقابي

وجهت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتى المرأة والحريات، تحية احترام وتقدير للزميلات الصحفييات بمناسبة العيد السنوى واليوم العالمى للمرأة، وأكدت عضو المجلس، أن تاريخ نقابة الصحفيين يذكر فى أهم صفحاته نضال المرأة الصحفية على مدار تاريخ النقابة الممتد طوال 82 عامًا، حيث كانت أربع سيدات وهن نبوية موسي، فاطمة نعمت راشد، فاطمة اليوسف، منيرة عبد الحكيم، ضمن المائة المؤسسين للنقابة وشاركن في أول جمعية عمومية لها فى عام 1941.

نقابة الصحفيين

وأشارت النجار إلى أن المرأة الصحفية ناضلت وكافحت حتى استطاعت الوصول لعضوية المجلس بالانتخاب ولكسب ثقة زملائها الرجال قبل النساء، مشيرة إلى أن أول صحفية تفوز بعضوية مجلس نقابة الصحفيين أمينة السعيد في الدورة 14 عام 1954، واستمرت تسع دورات حتى عام 1962، وشغلت منصب وكيل النقابة ثلاث دورات متتالية، ثم غابت الصحفيات عن مجلس النقابة حتى عام 1967.

وأضافت وفى عام 1974 عاد مجددًا تمثيل الصحفيات بالمجلس على مدى ثلاث دورات 26- 27 -28 بعضوة واحدة على التوالي وهن نوال مدكور، أمينة شفيق، فاطمة سعيد، ثم ارتفع عدد النساء في المجلس إلى ثلاث عضوات في الدورة الواحدة، على مدى دورتين متتاليتين 29 و30 حتى عام 1977 أمينة شفيق، بهيرة مختار، فاطمة سعيد.

مجلس نقابة الصحفيين

وأوضحت أنه فى عام 1980 انخفض العدد في الدورة 31 إلى عضوتين أمينة شفيق، فاطمة سعيد والتي شغلت منصب أمينة الصندوق، مضيفة أنه تراجع تمثيل الصحفيات في المجلس بعضوة واحدة هي أمينة شفيق على مدى ثلاث دورات 32- 33- 34 حتى عام 1985 حيث فازت سناء البيسي في الدورة 35 عام 1987، وارتفع مجدداً عدد العضوات في المجلس إلى عضوتين أمينة شفيق وسناء البيسي في الدورة 36 عام 1989.

ولفتت عضو مجلس الصحفيين إلى فوز أمينة شفيق في الدورة 37 عام 1991 وشغلت منصب السكرتير العام، كذلك فازت عضوتان، أمينة شفيق وشويكار طويلة، في الدورة 38 عام 1993، ثم انخفض التمثيل إلى عضوة واحدة هي أمينة شفيق في الدورتين 39 و40 حتى عام 1997، أما خلال أربع دورات خلال الفترة من 1999 حتى 2005، غابت الصحفيات عن المجلس، ثم فازت عبير السعدي في الدورات الأربع 45- 46- 47- 48 من 2007 حتى 2013، وفي الدورة 48 انضمت لها حنان فكري واستمرت حتى الدورة 49 وفى الدورتين 50- 51 المجلس دون نساء إلى أن فازت عضوة المجلس الحالية فى الدورة 52 عام 2021 .

وأوضحت النجار أنه رغم الدور الكبير والفاعل للمرأة منذ تأسيس النقابة وعلى مدار محطات بارزة فى تاريخها امتدت لـ52 دورة خلال 82 عاما لم تفز غير 10 صحفيات فقط بعضوية المجلس، داعية الزميلات الصحفيات اللاتى أصبحن عددًا كبيرًا ومؤثرًا بالجمعية العمومية بالسعى دائما للوصول لمجلس النقابة فعلى مدار تاريخ المهنة أثبتت المرأة كفاءتها وجدارتها وأنها شريك أساسى وفاعل. متمنية كل التوفيق للزميلات السبع المرشحات فى إنتخابات التجديد النصفى للنقابة و نورا راشد على مقعد النقيب ولعضوية المجلس سمية العجوز، فاطمة الحاج، وفاء بكرى، سعاد سلام، أسماء حسنين، أسماء مصطفى.