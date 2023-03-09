مسلسلات رمضان 2023.. دنيا سمير غانم تعود بالزمن بكتاب وأحمد أمين بـ«صفارة»

يخوض الثنائي دنيا سمير غانم وأحمد أمين، السباق الرمضاني 2023 بأعمال كوميدية، تنتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، وتدور أحداثها في إطار كوميدي بالعودة بالزمن للماضي.

مسلسل جت سليمة

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم منذ ساعات قليلة، البرومو الدعائي لمسلسل جت سليمة، الذي ظهرت خلاله وهي تقرأ كتابا مع شقيقها، أدخلهما في حقبة زمانية مختلفة، وعاد بهما للماضي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسل الصفارة

ويخوض أحمد أمين بمسلسل الصفارة، تجربة بطولة الدراما التلفزيونية لأول مرة، وتدور أحداثه بشكل كوميدي في إطار 15 حلقة، حول صفارة تعود به للماضي 3 دقائق، يستطيع خلالها تغيير ما يريده من أحداث حياته.

ومسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح، وإخراج علاء إسماعيل.