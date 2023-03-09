مدير التصوير سعيد الشيمي يكشف كواليس آخر مشهد في فيلم «الحب فوق هضبة الهرم»

حكى مدير التصوير سعيد الشيمي، كواليس عمله كمدير تصوير لعدد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية، مشيرًا إلى أن مدير التصوير يختاره المخرج.

مدير التصوير يستخدم خياله

وأوضح «الشيمي» خلال لقاء مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المخرج يعطي مدير التصوير السيناريو، ويستخدم الأخير خياله بعد قراءة السيناريو، لتخيل شكل المشاهد، مشددًا على أنهم لا يدخلوا التصوير إلا ولديهم رأي واحد فقط.

وأشار إلى أنه يمكن أثناء التصوير أن تأتي إليهم أفكار لبعض المشاهد، وبناء عليه يعدلوها، وكذلك طريقة تصويرها، لتكون وحدة الفيلم كاملة، ضاربًا المثل بفيلم «الحب فوق هضبة الهرم» مع المخرج الراحل عاطف الطيب، مؤكدًا أن الأخير كان مخرج الواقعية.

مش لازم أعمل صورة حلوة لكن لازم أعمل صورة متصدقة

ولفت سعيد الشيمي إلى أنه تشاور مع عاطف الطيب بخصوص المشهد الأحير من الفيلم؛ إذ أن منطقة الهرم لا توجد فيها إضاءة، والأخير يقدم أسلوب واقعي ليشعر المشاهد أنه يشاهد مشاهد حقيقية وليست تمثيلة.

وأوضح أنه في مشهد النهاية قرروا أن تكون الإضاءة هي إضاءة السيارات في المنطقة، وأثر ذلك في مشهد القبض على أحمد زكي، وعدم تأثره بإضاءة سيارة الشرطة، مضيفًا: «مش لازم أعمل صورة حلوة لكن لازم أعمل صورة متصدقة».