سعيد شيمي يروي كواليس الأفلام في كتابه «حكاية مصور سينما»

يشارك المصور السينمائي الكبير سعيد شيمي بإصدار جديد تحت عنوان «حكاية مصور سينما.. الغريب والحفي أثناء عمل الأفلام» في الدورة ال53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن إصدارات دار الهالة للنشر والتوزيع بصالة 1 جناح B33.

أبرز موضوعات كتاب "حكايات مصور سينما"

ويوثق سعيد شيمي في كتابه محطات من سيرته الفنية الحافلة بالفائدة والجمال في عالم الصورة والفن السينمائي، ويستعرض الكثير من الكواليس المهنية والإنسانية، وتلك الصعوبات التي صنعت نجوميته، وصنعت نجاحات الأعمال التي أشرف على تصويرها.

مدرسة سعيد شيمي

ويتناول «شيمي» مقومات نجاح العمل السينمائي المتعددة من بينها «جمال النص، وقدرات الممثل، وذكاء المخرج»، مؤكدا أن تلك المفردات جميعها ستكون ناقصة في غياب صور احترافية تتلقى النص وتصنع اللحظة الفارقة في اللقطة.

ويعد سعيد شيمي صاحب مدرسة متميزة في التصوير السينمائي، وهو أول مصور مصري يصور تحت الماء، مثل أفلام جحيم تحت الماء و جزيرة الشيطان و الطريق إلي إيلات، كما أبدع في نشر الوعي والثقافة السينمائية عبر سلسلة من الكتب لتعلم التصوير فضلا عن ورش تعلم مبادئ التصوير.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

ويشهد معرض الكتاب هذا العام إقبالا جماهيريا على زيارة الأجنحة ومتابعة الفعاليات، حيث أعلنت اللجنة العليا أن رواد المعرض وصل عددهم أمس 29 يناير، إلى 70 ألف زائر، كما رصدت إدارة المعرض أن الفئات العمرية الأكثر إقبالا من الشباب والأطفال بنسبة تجاوزت 75%.، فيما وصل عدد الزائرين إلى 127 ألف زائر.، يوم الجمعة الماضي، حيث تمتد ساعات العمل بالمعرض يوم الجمعة إلى التاسعة مساء بدلا من الثامنة مساء.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022.