كثافات مرورية على كوبري أكتوبر و15 مايو وسيولة في الحركة على «محور صفط»

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع والميادين في القاهرة والجيزة سهولة مرورية في حركة السيارات، صباح اليوم، وسط وجود رجال المرور في الميادين لرصد الحالة والتعامل مع أعطال السيارات.

وظهرت حالة التباطؤ أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًَا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب، والمتجه إلى منطقة الوراق إلى جانب سيولة مرورية متحركة بنزلة ميدان المؤسسة وقليوب أمام قائدي السيارات، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية الحالة والانضباط المروري في الطرق المحاور الرئيسية والشوارع والميادين في القاهرة والجيزة.

كثافات مرورية متحركة

كما ظهرت كثافات أمام قائدي السيارات في الطريق المتجه إلى محور 26 يوليو، وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس ومناطق وسط البلد، كما ظهرت كثافات أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، وشهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية مقابل كثافات بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

فيما شهدت سيولة في حركة السيارات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وشارع الهرم وصولا إلى ميدان الرماية.

انتشار الحملات المرورية لتحقيق الانضباط

وتواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون المرور ورصد المخالفات المرورية على قائدي السيارات بشكل يومي.