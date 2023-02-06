تعرف على الحالة المرورية في طرق وميادين القاهرة والجيزة (صور)

شهدت جميع الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم، سيولة مرورية وعدم تباطؤ حركة السيارات، في ظل تواجد لرجال المرور بالميادين لرصد الحالة المرورية، تحسبًا لوجود أعطال للسيارات من عدمه، ووجهت الإدارة العامة حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، وترصد «الوطن» في السطور التالية الحالة والانضباط المروري في الطرق المحاور الرئيسية والشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة.

سيولة مرورية بالطريق الدائري

مع بداية صباح اليوم، شهد الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًَا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب والمتجه إلى منطقة الوراق، سيولة مرورية أمام قائدي السيارات، كما شهدت نزلة ميدان المؤسسة وقليوب كثافات متحركة وسط تواجد أمنى لتسيير حركة المرور، وظهرت حالة من السيولة المرورية أمام قائدي السيارات في الطريق من ميدان المؤسسة كورنيش النيل المؤدي إلي ميدان عبد المنعم رياض ووسط المدينة.

كثافات أعلى كوبري 15 مايو

وظهرت السيولة المرورية في الطريق المتجه إلى محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر، ورمسيس، ومناطق وسط البلد، كما ظهرت كثافات أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، وشهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية مقابل كثافات بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.