رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

تعرف على الحالة المرورية في طرق وميادين القاهرة والجيزة (صور)

كتب:

حسن سمير
10:02 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
النشرة المرورية

النشرة المرورية

شهدت جميع الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم، سيولة مرورية وعدم تباطؤ حركة السيارات، في ظل تواجد لرجال المرور بالميادين لرصد الحالة المرورية، تحسبًا لوجود أعطال للسيارات من عدمه، ووجهت الإدارة العامة حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، وترصد «الوطن» في السطور التالية الحالة والانضباط المروري في الطرق المحاور الرئيسية والشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة.

سيولة مرورية بالطريق الدائري

مع بداية صباح اليوم، شهد الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًَا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب والمتجه إلى منطقة الوراق، سيولة مرورية أمام قائدي السيارات، كما شهدت نزلة ميدان المؤسسة وقليوب كثافات متحركة وسط تواجد أمنى لتسيير حركة المرور، وظهرت حالة من السيولة المرورية أمام قائدي السيارات في الطريق من ميدان المؤسسة كورنيش النيل المؤدي إلي ميدان عبد المنعم رياض ووسط المدينة.

كثافات أعلى كوبري 15 مايو

وظهرت السيولة المرورية في الطريق المتجه إلى محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر، ورمسيس، ومناطق وسط البلد، كما ظهرت كثافات أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، وشهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية مقابل كثافات بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

اقرأ المزيد:

الإدارة العامة للمرور تضبط 75 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

الإدارة العامة للمرور تعيد حركة السيارات على محور 26 يوليو

رابطة تجار السيارات: «تيجو 7» الأكثر ترخيصا في الإدارة العامة للمرور

الإدارة العامة للمرور تضبط 5237 مخالفة بالمحافظات خلال 24 ساعة
بقلم حسن سمير