ختام فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي السبت المقبل

تختتم وزارة الثقافة فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022، السبت المقبل، بعد إعلان المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، اختيارها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، إذ يُقام السبت المقبل في الثامنة مساء، حفلٌ فنيٌ كبيرٌ يحييه الفنان مدحت صالح على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك، مدير منظمة الإيسيسكو.

القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022

واحتفالًا بهذه المناسبة على مدار العام، قدّمت وزارة الثقافة بالتعاون مع إيسيسكو مجموعة كبيرة من الفعاليات في مواقع الوزارة، من بينها معرضان لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وهما معرض الخط العربي ومعرض الحرف التراثية، خلال الفترة من 8 حتى 10 مارس الجاري.

ختام مسابقة «تراثي للتصوير الفوتوغرافي»

كما ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في إطار هذه الفعاليات حفل توزيع جوائز ومعرض مسابقة «تراثي للتصوير الفوتوغرافي» حيث تسلم وزيرة الثقافة ومدير منظمة الإيسيسكو، جوائز المسابقة للفائزين، في الـ6 مساء الجمعة بمركز الهناجر.

وتضم المسابقة هذا العام قسمين، الأول التراث المعماري والعمراني لمدينة القاهرة، والقسم الثاني التراث المعماري والعمراني لمدن دول العالم الإسلامي أعضاء منظمة الإيسيسكو.