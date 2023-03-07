وزيرة الثقافة تفتتح حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني للفنون

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون في دورتها الرابعة في أفرع (التصوير - النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي)، وذلك في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وشهد الحفل الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وصاحب المؤسسة، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق، والفنان محمد عبلة ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

وتقدم لهذه الدورة 1850 عملا فنيا ومعماريا وبحثا نقديا من 1056 شخصا من جميع محافظات مصر.

جوائز مؤسسة فاروق حسني

وتصل قيمة الجوائز إلى نصف مليون جنيه مصري، وتبلغ قيمة جوائز الرسم، والنحت والعمارة 100 ألف جنيه مصري لكل مجال موزعة (الجائزة الأولى 50 ألف جنيه ودرع التكريم، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه، لجائزة الثالثة 20 ألف جنيه).

وتبلغ قيمة جائزة النقد الفني التشكيلي 60 ألف جنيه مصري (الجائزة الأولى 30 الف جنيه ودرع التكريم – الجائزة الثانية 20 ألف جنيه – الجائزة الثالثة 10 آلاف جنيه).

وتبلغ قيمة جائزة التصوير الفوتوغرافي 100 ألف جنيها مصريا الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، ودرع التكريم – الجائزة الثانية 30 ألف جنيه – الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه).