نيجيريا ترجئ انتخابات حكام الولايات والمجالس النيابية لمدة أسبوع

أعلنت السلطات في نيجيريا، إرجاء انتخابات حكام الولايات والمجالس النيابية المحليّة المقرّرة بعد غدٍ السبت، لمدة أسبوع، إثر صدور قرار قضائي بشأن الماكينات المستخدمة في فرز الأصوات.

وذكرت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات في نيجيريا عبر بيان أورده راديو «مونت كارلو» الدولي، أنّها «اتّخذت القرار الصعب، ولكنه ضروري لإعادة جدولة انتخابات حكّام الولايات والمجالس النيابية المحلّية».

حُكم أصدرته محكمة نيجيرية

وعزت المفوضية قرارها إلى حُكم أصدرته محكمة نيجيرية، أمس، وسمحت فيه للسلطات الانتخابية بإعادة برمجة ماكينات فرز الأصوات، التي استُخدمت في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الشهر الماضي، وكانت محلّ نزاع حادّ بين المعارضة والحزب الحاكم، وأضافت المفوضية أنّ «حكم المحكمة صدر في وقت متأخر للغاية لإنجاز إعادة البرمجة في الوقت المناسب».

وقف عملية إعادة برمجة الماكينات

وكانت المعارضة طلبت من المحكمة وقف عملية إعادة برمجة هذه الماكينات ريثما تنتهي عملية التحقّق، حيث إن استخدامها في الانتخابات الرئاسية قد شابته عمليات تزوير.