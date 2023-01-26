مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات في انفجار شمالي نيجيريا

قال مسؤول حكومي في نيجيريا، إن 50 شخصًا من الرعاة والمارة مصرعهم قتلوا في انفجار قنبلة بين ولايتي ناساراوا وبينو في شمال وسط نيجيريا، وأصيب عدد آخر.

انفجار خلال نقل قطعان الماشية

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المتحدث باسم رابطة مربي الماشية في نيجيريا تاسيو سليمان، إنّ مجموعة من رعاة قبائل الفولاني كانوا ينقلون ماشيتهم من بينوي إلى نصاراوا، وصادرت السلطات الحيوانات لانتهاكها حظر الرعي، بالتزامن مع وقوع انفجار في المنطقة المنكوبة.

وأضاف: «لقي ما لا يقل عن 54 شخصًا مصرعهم على الفور، وكانت هناك إصابات لا حصر لها».

السلطات لم تتهم جهة بارتكاب الهجوم

ولم يذكر محافظ نصاراوا عبدالله صولي، عدد القتلى، لكنه قال للصحفيين إنّ الهجوم تسبب في حدوث الوفيات، ولم يتّهم جهة أو جماعة بالوقوف خلف الانفجار، مؤكدًا أنّه التقى الأجهزة الأمنية، للتأكد من الاستمرار في نزع فتيل التوتر الذي يمكن أن يسببه الحادث.

وذكرت «رويترز» أنّ من المعروف عن شمال وسط نيجيريا، وجود عنفٍ بسبب الاشتباكات بين رعاة الفولاني والمزارعين، والتي غالبًا ما توصف بأنها صراع عرقي ديني.