فوز مرشح الحزب الحاكم بالرئاسة في نيجيريا

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في نيجيريا اليوم، فوز «بولا تينوبو»، مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للانتخابات - حسبما نقلت قناة «فرانس 24»، إن تينوبو، مرشح حزب «مؤتمر كل التقدميين»، حصل على 8.8 مليون صوت، متقدماً على منافسيه الرئيسيين «لعتيق أبو بكر»، مرشح حزب الشعب الديمقراطي والذي حصل على 6.9 مليون صوت، و«بيتر أوبي»، مرشح حزب العمال، الذي حصل على 6.1 مليون صوت.

عملية الاقتراع في نيجيريا بدأت السبت الماضي

وقالت اللجنة: «بالإضافة إلى تصدره النتائج على المستوى الوطني، حصد تينوبو أيضاً أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقل 24 من 36 ولاية، بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط لا بد منه لفوزه بالرئاسة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات محمود يعقوبو في تصريحات له إن «تينوبو بولا أحمد»، من حزب مؤتمر كل التقدميين، أُعلن فوزه وانتخابه رئيساً لنيجيريا.

وكانت عملية الاقتراع في نيجيريا، بدأت يوم السبت الماضي لانتخاب الرئيس الجديد خلفا للرئيس محمد بخاري 80 عاما بعد ولايتين، الذي لم يترشح لهذه الانتخابات.