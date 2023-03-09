«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة اليوم.. ارتفاع طفيف والعظمى تصل إلى 27

كشف خبراء الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، عن وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مع استمرار الأجواء الحاره على جنوب الصعيد، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم وفق بيان الأرصاد

وذكرت «الأرصاد» في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة اليوم على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والوجه البحري تصل لـ24 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 23 درجة مئوية، وجنوب سيناء 26 درجة مئوية.

وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن تصل درجات الحرارة العظمى على مناطق شمال الصعيد لـ27 درجة مئوية وفي جنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

واشارت «الأرصاد» إلى أن الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشماليه الغربية على فترات متقطعه.

درجات الحرارة اليوم داخل المدن الرئيسية

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 24 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 12

- أكتوبر 24 - 11

- بنها 23 - 12

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10.