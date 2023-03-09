أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات.. «المفرومة» بـ145 جنيها

سجلت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات تراجعًا في بعض أنواعها، واستقرارًا لأخرى، وذلك وفقًا لحالات البيع والشراء داخل محلات الجزارة في ربوع محافظات مصر.

تراجع أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وأكد حاتم عبد الغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات سجلت تراجعا جيدا للغاية يصب في مصلحة قطاع المستهلكين، وجاءت كالتالي:

- سجل سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 225 حتى 235 جنيها، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

- استقر سعر كيلو اللحمة البقري البلدي ما بين 210 و220 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة الجملي بـ150 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة الضأن ما بين 195 و225 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة المفرومة من 145 حتى 180 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة كباب الحلة ما بين 185 و215 جنيهًا.

- تراجع سعر كيلو اللحمة البتلو ليصبح ما بين 190 و220 جنيهًا، بواقع تراجع 5 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 215 حتى 240 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 80 حتى 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك الخميس

وأوضح حاتم، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات شهدت تراجعا منذ مطلع الأسبوع، وذلك جراء انخفاض جيد منذ مطلع هذا شهر مارس الجاري في أسعار الماشية وعجول التسمين بالأسواق.