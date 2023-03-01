أسعار اللحوم اليوم في المنافذ ومحلات الجزارة.. اعرف الكيلو بكام؟

حافظت أسعار اللحوم اليوم على استقرارها في جميع محلات الجزارة، ومنافذ الوزارات المختلفة ومعارض «أهلا رمضان»، خاصة في ظل حرص الدولة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بعد أن تم طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والمستوردة، التي شهدت إقبالا كبير من جانب المواطنين.

تفاصيل أسعار اللحوم اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الدولة المختلفة.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- اللحم البتلو بين 200 و240 جنيها.

- اللحم المفروم بين 200 و210 جنيهات.

- الكبدة البلدي تراوح بين 200 و250 جنيها.

- السجق البلدي بين 190 و210 جنيها.

- عرق التربيانكو تراوح سعره بين 200 و250 جنيها.

- البوفتيك الطازج بين 230 و250 جنيه للكيلو.

- الموزة الكندوز بين 200 و220 جنيها.

- اللحم الجملي سجل بين 180 و210 جنيهات.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان»

- اللحم البلدي بلغ سعره اليوم 190 جنيها.

- اللحم المفروم البرازيلي 115 جنيها.

- اللحم البرازيلي المجمد بلغ سعره اليوم 145 جنيها.

- كيلو الكبدة الطازجة سجل 190 جنيها للكيلو.

- البوفيتك الطازج سجل 190 جنيها للكيلو.

- اللحم المفروم الطازج سجل 180 جنيها للكيلو.

- السجق الطازج جاء بـ190 جنيها للكيلو.