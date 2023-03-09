معرض الأنشطة بمدارس العجمي في الإسكندرية.. إبداع وفن وروح رمضان

شهد معرض ختام الأنشطة السنوي الذي تنظمه إدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية معروضات متميزة لطلبة مدارس الإدارة بمختلف مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية، وشارك الطلبة بماكيتات ورسومات وأشغال يدوية وعروض رياضية وعرض مسرحي وجمباز وأعمال أركت ليحصل المعرض على إبهار الحاضرين، بعد أن اتسم بروح رمضان في معظم المعروضات.

التنافس يزداد في كل عام

وقال بسيوني محمد بسيوني مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن» اليوم، إن التنافس بين الطلبة والمدارس في المعرض يزداد عام بعد عام الجميع يتسابق لتقديم أفضل ما لدية من أعمال فنية أو عروض رياضية ومسرحية ونحن بدورنا نقدم الدعم الكامل لأبنائنا الطلبة ومدارسهم لخلق روح من التنافس الجميل الذي ينمي مواهب الأطفال ويثقلها وهذا هو الهدف الرئيسي من إقامة المعرض.

أبرز المشاركين في معرض مدارس العجمي

وتأتي مدرسة المسيري الإعدادية بنات كأبرز المشاركين، وأكدت جيهان أبو الريش مديرة المدرسة أن لديها مواهب عديدة في مختلف المجالات سواء رسم أو أركت أو هاند ميد وأعمال كروشية والمدرسة تشجع بناتها دائما منهن من قاموا بعمل مشروعات صغيرة في منازلهم، وأصبحوا قريبين من تحقيق حلم سيدات الأعمال الصغيرات.

تكامل بين المدارس

وأضافت الدكتورة ضحي هريدي مدير إدارة التعلىم الخاص بإدارة العجمي التعلىمية لـ«الوطن» أن العديد من المدارس الخاصة شاركت بالمعرض ليحدث تكاملا وتوأمة بين كل مدارس الإدارة وكان لمشاركة مجمع خديجة بنت خويلد حضور خاص، وأوضح أحمد عزت مدير المجمع أن طلبة مدرسته يستعدون منذ فترة طويلة للمشاركة المتميزة بالمعرض وكانت أعمالهم قمة في الإبداع.

الهاند ميد يتفوق

وأكدت انتصار يوسف مدير مدرسة الألسن بالإسكندرية أن مدرستها شاركت بأعمال فنية ولوحات رسم وفقرة جمباز لإحدى طالبات المدرسة، وذكرت هالة موسى مدير رياض الأطفال أن أعمال الهاند ميد التي أشرفت عليها لاقت قبولا كبيرا من زائري المعرض.