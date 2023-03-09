«إكسترا نيوز» تبرز «قرارات الحماية الاجتماعية» المنشورة في عدد «الوطن»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية أمل صالح، على قناة extra news، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، بعنوان «الحكومة توافق على 5 قرارات وتعلن تطبيق أكبر حزمة حماية اجتماعية لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة».

فكرة الحصار بالحماية الاجتماعية

قال الكاتب الصحفي وائل السمري، إن ما يحدث في ملف الحماية الاجتماعية وزيادة دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ليس جديد على الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الآوانة الأخيرة، إذ إنّنا نشهد ما يشبه بفكرة الحصار بالحماية الاجتماعية من كل المتغيرات التي ربما تأثر بها البعض نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحماية الاجتماعية

وأضاف «السمري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة للغاية في ملف الحماية الاجتماعية تفوق توقعات المواطنين، مشيرًا إلى أن العاملين في الدولة من ضمن المستفيدين من قرارات زيادة الأجور، والذين يبلغ عددهم 6 مليون مواطن، متابعًا أنه لا أحد كان يتوقع زيادة الأجور في شهر أبريل، إذ إنّ من المعروف أن تكون الزيادة مع بداية السنة المالية في شهر مايو المقبل.