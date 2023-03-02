رئيس حزب العدل لقناة الحياة: قرارات زيادة الأجور والمعاشات غير مسبوقة

علق النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات ومستحقي تكافل وكرامة، قائلا إنها قرارات مهمة وغير مسبوقة في توقيت حرج ومهم للغاية، وأهم ما في هذه القرارات، أن المواطن شعر بأن القيادة السياسية تعيش معه الأمور وتشعر بما يشعر.

زيادة مرتب حاملي الماجستير

وأبدى «إمام»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، سعادته بزيادة مرتب حاملي الماجستير والدكتوراه داخل الجهاز الإداري للدولة، وهذه كانت مشكلة عانى منها الشخص المجتهد، وهذه رسالة مهمة.

وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي سيؤثر على كل المصريين سواء في القطاعين الخاص أو العام لأن حد الإعفاء سيخفض من وعاء الضريبة، لافتا أن قرارات اليوم مهمة واستجابة للعديد من المطالبات الفترة الماضية.

تقوية المالية العامة

وأوضح أن قرار الزيادات يعد رسالة للمجتمع والحكومة بأنه يجب العمل على التشغيل وتحفيز الاستثمار لتقوية المالية العامة للدولة وتوفي لهذه الالتزامات.